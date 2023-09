Fernverkehr: Mehr Direktverbindungen von Luxemburg und Tier nach NRW geplant

Eine entsprechende Vereinbarung schlossen die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Mobilitätsministerin Katrin Eder (Grüne) sowie der luxemburgische Mobilitätsminister François Bausch und der Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) am Freitag in Trier. «Seit 2014 die letzte Intercity-Anbindung von Trier endete, warten die Menschen in der Region darauf, wieder an das DB-Fernverkehrsnetz angeschlossen zu werden», sagte Dreyer einer Mitteilung zufolge.