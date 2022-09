Nach Salmonellen-Fällen : Ferrero-Fabrik in Arlon darf offen bleiben

ALRON – In über Dutzend Ländern, darunter auch Luxemburg, waren wegen einer Panne bei Ferrero Hunderte Salmonellen-Fälle aufgetreten. Die Aufsichtsbehörde Afsca hat dem Standort nun wieder die endgültige Genehmigung erteilt.

Der Süßwarenhersteller Ferrero hat einen Ausbruch von Salmonellen an seinem belgischen Standort nach Ansicht der Behörden überwunden. Am Freitag erhielt Ferrero die endgültige Genehmigung der Aufsichtsbehörde Afsca, die Fabrik in Arlon geöffnet zu lassen, wie die Nachrichtenagentur Belga berichtete. Nach dem internationalen Rückruf von «Kinder»-Schokoladenprodukten, die dort hergestellt wurden, war die Fabrik zunächst nur vorübergehend und unter Auflagen wieder geöffnet worden.