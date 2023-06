Luxemburg: Feste Blitzeranlage in Bereldingen geht in die Testphase

Das Großherzogtum ist ab dem morgigen Mittwoch um eine neue Radarfalle reicher. Wie die Straßenbauverwaltung und das Ministerium für Mobilität und öffentliche Arbeiten am Dienstagnachmittag mitteilen, wird ein kürzlich installierter Blitzer am Eingang der Ortschaft Bereldingen für die Dauer einer ersten Testphase in Betrieb gehen.