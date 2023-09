Festival: Das LOA brachte den Kirchberg zum Kochen

Das Luxemburger Elektro-Festival spielt in der ganz großen Liga mit. Dies lässt sich nicht nur an 15.000 begeisterten Besuchern am vergangenen Freitag und Samstag festmachen, auch Szene-Größen, wie der belgische DJ Coone bezeugen dies. Das Urgestein der Hardstyle-Szene, sagt von sich selbst «Ich h habe mich in den letzten Jahren entschieden, nur noch die großen Festivals zu besuchen.»