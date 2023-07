Police Grand-Ducale: Festnahme nach Messerangriff in Grevenmacher Kneipe

Zwei Personen sind am Samstagnachmittag in einer Kneipe in Grevenmacher mit einem Messer verletzt worden. Das meldet die Police Grand-Ducale in einer Pressemitteilung. Der Vorfall habe sich gegen 14.30 in den Toilettenräumen eines Lokals in der Grand-Rue ereignet. «Ein Zeuge, welcher noch Sichtkontakt zum mutmaßlichen Täter hatte, konnte der Polizei die Fluchtrichtung bis zu ihrem Eintreffen mitteilen», beschreiben die Beamten ihre Ankunft am Tatort.