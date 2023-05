Saarland: Festnahme nach Saarbrücker Hochhausbrand – Verdächtiger soll Tat gestanden haben

Nach einem Wohnungsbrand in einem Hochhaus in Saarbrücken ist der mutmaßliche Brandstifter der Polizei zufolge festgenommen worden. Wie die Behörden am Freitag mitteilten, hat der 52-Jährige die Tat den Ermittlern des Branddezernats gestanden. Gegen den Mann sei Haftbefehl wegen besonders schwerer Brandstiftung erlassen worden. Er sei in ein Gefängnis gebracht worden.