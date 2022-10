Gewalt in Luxemburg: Festnahme nach Todesdrohung mit Messer in Berchem

Schließlich ließ der Angreifer von der Frau ab und kündigte beim Weggehen an, sich umbringen zu wollen. Das Opfer musste wegen Verletzungen an der Hand ins Krankhaus eingeliefert und operiert werden. Ein wenig später konnte eine Polizeistreife den flüchtigen Mann mit einem Messer in der Hand in der Rue Oscar Romeo antreffen. Der Aufforderung der Beamten, das Messer abzulegen, kam der Mann nicht nach, sondern fügte sich selbst eine Schnittwunde am Hals zu.