Aus Rassismus?: Frau in Florida nach tödlicher Nachbarschaftsfehde festgenommen

Nach einem tödlichen Ende einer Nachbarschaftsfehde im US-Staat Florida ist die Verdächtige festgenommen worden. Die weiße Frau habe in der Stadt Ocala durch ihre Haustür auf ihre schwarze Nachbarin gefeuert und sie tödlich verletzt, sagte Sheriff von Marion County, Billy Woods. Auslöser sollen die in der Nähe spielenden Kinder des Opfers gewesen sein, an denen sich die mutmaßliche Schützin gestört haben soll. Am Dienstag (Ortszeit) waren zunächst Dutzende zumeist schwarze Demonstranten vor das lokale Justizgebäude gezogen und hatten die Festnahme der Frau und ein Strafverfahren verlangt.