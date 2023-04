Ludwigsburg: Festnahme nach tödlichen Schüssen in Baden-Württemberg

Nach den tödlichen Schüssen im baden-württembergischen Asperg hat es eine Festnahme gegeben. Wie eine Polizeisprecherin am Sonntag sagte, stand die Festnahme am frühen Samstagabend im Zusammenhang mit der Tat. Der Festgenommene wurde am Sonntagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt. Weitere Angaben machte die Sprecherin zunächst nicht.