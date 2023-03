Trier : Festnahme und Durchsuchungen nach Angriff auf Polizisten

Nach dem Angriff auf Polizisten in Trier sind die Ermittler mit Durchsuchungen gegen mehrere Tatverdächtige vorgegangen. An diesem Mittwoch seien die Wohnungen von neun Beschuldigten durchsucht worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Morgen in Trier mit. Ein Beschuldigter sei festgenommen worden. Gegen den 16-Jährigen sei bereits am Montag Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Landfriedensbruchs und des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte sowie der gefährlichen Körperverletzung erlassen worden.