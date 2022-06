Indien : Festnahme von indischem Journalisten verursacht Welle der Empörung

Die Festnahme eines muslimischen Journalisten in der Hauptstadt Neu Delhi hat in Indien für Entrüstung gesorgt. Unter der hindu-nationalistischen Regierung Narendra Modis kommt es immer wieder zu Diskriminierung der muslimischen Minderheit und Journalisten.

Narendra Modi, der indische Premierminister, wird wegen der religiösen Konflikte in seinem Land kritisiert.

Die Festnahme eines muslimischen Journalisten in der Hauptstadt Neu Delhi hat in Indien für Entrüstung gesorgt. Die Polizei wirft dem Mitbegründer der Faktencheck-Website Alt News vor, mit einem Beitrag bei Twitter religiöse Gefühle verletzt zu haben. Kritiker werteten seine Festnahme am Montagabend als jüngstes Beispiel der abnehmenden Pressefreiheit unter der Regierung von Premierminister Narendra Modi. Aktivisten, Journalisten und Oppositionspolitiker verurteilten sie als Medien-Schikane und forderten seine unverzügliche Freilassung.