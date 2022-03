Moskau und St. Petersburg : Festnahmen bei Anti-Kriegs-Demos in Russland

Demonstrationen gegen den russischen Einmarsch in die Ukraine sind in Russland untersagt worden. Dennoch kam es zu Versammlungen in Moskau und St. Petersburg.

Polizisten nehmen einen Mann während eines Protests in Moskau gegen Russlands Angriff auf die Ukraine fest. DPA/Dmitry Serebryakov

Die russischen Polizei hat Anti-Kriegs-Demonstrationen in Moskau und St. Petersburg ausgelöst. Auf dem Puschkin-Platz in Moskau nahmen die Sicherheitskräfte dutzende Menschen fest, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten. In St. Petersburg wurden rund 20 Demonstranten festgenommen.

Die russischen Behörden hatten zuvor Proteste gegen russischen Einmarsch in die Ukraine untersagt und Teilnehmern solcher Kundgebungen mit Strafen gedroht. Wer an Kundgebungen zur «angespannten außenpolitischen Lage» teilnehme, werde strafrechtlich verfolgt. Auch Aufrufe zur Teilnahme an solchen Veranstaltungen würden «ernsthafte rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen», erklärte das Investigativkomitee.

Demo-Aufrufe im Internet

In den Online-Netzwerken war dennoch zu Demonstrationen in Moskau und St. Petersburg aufgerufen worden. Die russische Oppositionsbewegung ist in den vergangenen zwei Jahren jedoch deutlich geschwächt worden. Die wichtigsten Anführer wurden inhaftiert oder ins Exil getrieben.

Der inhaftierte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny hatte den russischen Einmarsch in die Ukraine am Donnerstag scharf kritisiert. «Ich bin gegen diesen Krieg», sagte er. Bei dem «Krieg zwischen Russland und der Ukraine» handele es sich um ein Manöver des Kreml, um von den innenpolitischen Problemen in Russland abzulenken.