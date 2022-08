Deutsche Kultband : «Fettes Brot ... is history!» – Musikgruppe kündigt Trennung an

In einem am Nachmittag veröffentlichten Youtube-Video kündigten die drei auch rappend ihre Abschiedstournee an: «Wenn wir uns alle nochmal sehen, bevor wir auseinandergehen, wäre das wunderschön.» Das erste Konzert von «FB ... is history!» soll demnach am 5. April 2023 in Rostock steigen. Und auch eine «Greatest Hits-Platte» soll noch erscheinen.