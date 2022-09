Weniger CO2: Feuchtgebiete zu befeuchten könnte Klimawandel bremsen

1 / 8 Die lange Hitzeperiode in den vergangenen Wochen hat nicht nur manch einem den Badespaß vermiest. 20min/Taddeo Cerletti Hitzewellen tragen auch dazu bei, dass sich die Situation verschärft. Etwa indem sie Feuchtgebiete austrocknen lassen. Denn dann entstehen klimaschädliche Treibhausgase. Unsplash Wie viel Treibhausgase ein Feuchtgebiet abgibt, hängt von der Wassermenge ab, die sich in ihm befindet. Wenn der Boden sehr feucht und sogar mit Wasser bedeckt ist, werden große Mengen an Methan freigesetzt, die beim unvollständigen Zersetzen pflanzlicher Überreste entstehen. Unsplash

Der Sommer 2022 hat einen Vorgeschmack darauf gegeben, was in Zukunft die Regel sein könnte: Hitzewellen, Rekordtemperaturen und ausbleibender Regen. Entsprechend engagiert sind Forschende weltweit, herauszufinden, wie sich die Erwärmung bremsen oder gar umkehren lässt.

Auch ein Team der Southern University of Science and Technology in China hat sich mit dem Thema befasst und sich dabei auf die weltweiten Feuchtgebiete wie Sümpfe, Moore und Mangroven konzentriert. Rund die Hälfte davon ist ausgetrocknet oder schwer beschädigt, was dazu führt, dass viel klimaschädliches Kohlenstoffdioxid (CO2) abgegeben wird (siehe Box). Gelänge es, zumindest einen Teil davon wiederzubeleben und neu zu befeuchten, könnte dies den Klimawandel bremsen helfen, so die Gruppe um Zhenzhong Zeng im Fachjournal «Nature Geoscience».

Wasserstand macht bedeutenden Unterschied Wie viel Treibhausgase ein Feuchtgebiet abgibt, hängt von der Wassermenge ab, die sich in ihm befindet. Wenn der Boden sehr feucht und sogar mit Wasser bedeckt ist, werden große Mengen an Methan freigesetzt, die beim unvollständigen Zersetzen pflanzlicher Überreste entstehen. Trockene Feuchtgebiete geben weniger Methan ab. Dafür zersetzen sich die plötzlich an der Luft befindlichen abgestorbenen Pflanzen und andere Organismen. Dabei entsteht unter anderem CO2. Zudem gasen Stickoxide aus, die ebenfalls den Treibhauseffekt verstärken können.

Wasserstand etwa auf Höhe des Grundwasserspiegels

Die Forschenden haben in ihrer Studie untersucht, bei welchem Wasserstand Feuchtgebiete die geringsten Emissionen erzeugen. Dafür nutzten sie rund 3700 Aufzeichnungen von Wasserständen und Emissionen aus Feuchtgebieten in der ganzen Welt, darunter Torfmoore in Großbritannien und in Indonesien, Sümpfe in China und Überschwemmungsgebiete im Südosten der USA.

Die Auswertung zeigte, dass die in Feuchtgebieten gespeicherte Kohlenstoffmenge fast die gesamte Methanemission ausglich, wenn der Wasserstand nur wenige Zentimeter unter dem Boden lag. In tropischen Feuchtgebieten waren die Emissionen bei etwas höheren Wasserständen am geringsten. «Wir haben festgestellt, dass die gesamten CO2-Äquivalent-Emissionen von Feuchtgebieten auf ein Minimum beschränkt sind, wenn der Grundwasserspiegel nahe der Oberfläche liegt», so das Team.

Schon ein wenig Verbesserung würde viel bringen

Würde man vier Millionen Quadratkilometer ausgetrockneter oder beschädigter Feuchtgebiete renaturieren, ließen sich damit zwischen 100 und maximal bis zu 400 Milliarden Tonnen Kohlendioxid speichern. Der Effekt wäre damit größer als durch alle Wiederbewaldungsprojekte, die Regierungen rund um die Erde vorgeschlagen oder begonnen haben.



Wenn man verhinderte, dass große Sümpfe Schaden nehmen, könnte man laut den Berechnungen der Forschenden bis zum Ende des Jahrhunderts zusätzliche 150 bis 650 Milliarden Tonnen Emissionen vermeiden. Zu den Regionen mit dem größten Potenzial für Emissionsreduzierungen gehören Sibirien, Kanada, der Kongo, Brasilien und Indonesien.

«Selbst wenn wir ein Feuchtgebiet nicht vollständig wiederherstellen, sondern nur den Wasserspiegel anheben, können wir etwas bewirken», ist sich Co-Autor Joseph Holden von der Universität Leeds in Großbritannien sicher.