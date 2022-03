Adria und Atlantik : Feuer auf zwei Schiffen bleiben weiter ungelöscht

Die «Euroferry Olympia» in der Adria vor Korfu und die «Felicity Ace» im Atlantik vor den portugiesischen Azoren gerieten beide bereits vor Tagen in Brand.

Zwei Großbrände auf einer Fähre im Mittelmeer und auf einem riesigen Autotransporter mit VW-Autos auf dem Atlantik waren am Samstag weiter außer Kontrolle. Die Suche nach Vermissten auf der seit Freitag in Flammen stehenden italienischen Autofähre «Euroferry Olympia» in der südlichen Adria gestaltete sich äußerst schwierig. Die Spezialeinheiten verzweifeln: «An den Außenseiten des Schiffes messen wir Temperaturen um die 600 Grad. So kann man nichts machen», sagte der Chef des Sonderkommandos des griechischen Zivildienstes, Giorgos Mitsis, im Fernsehen. Von zwölf Vermissten fehle jede Spur, fügte er hinzu. 280 Menschen hatten am Freitag in Sicherheit gebracht werden können.