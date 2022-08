Bittere Zahl : Feuer brennen 700.000 Hektar Land nieder – Rekord in der EU

Fast zweimal Mallorca ist in dieser Waldbrandsaison den Feuern in der EU zum Opfer gefallen. Entwarnung gibt es derweil noch keine.

Dieses Jahr sind bereits rund 700.000 Hektar Wald in der EU verbrannt – knapp zwei Mal die Fläche Mallorcas. Dies sei der höchste Wert zu dieser Jahreszeit seit der gemeinsamen Datenerfassung im Jahr 2006, teilte die EU-Kommission am Donnerstag mit. «Wir sind noch lange nicht am Ende», sagte ein Sprecher der Brüsseler Behörde mit Blick auf die Waldbrandsaison. Bisher sei angesichts der Feuer das Katastrophenschutzverfahren der EU neun Mal von fünf Ländern aktiviert worden.