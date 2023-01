Esch/Alzette : Feuer in Wohnhaus fordert eine Schwerverletzte

Bei einem Brand in einem Reihenhaus in der Rue Caspar-Mathias-Spoo in Esch/Alzette ist am Sonntagmorgen eine ältere Hausbewohnerin bewusstlos im Erdgeschoss aufgefunden worden. Mit schweren Verletzungen wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Ein Familienmitglied und ein Feuerwehrmann trugen leichte Verletzungen davon.