Eifelkreis Bitburg-Prüm : Feuer in Wohnhaus verursacht Schaden von mehr als 100.00 Euro

Ein Wohnhausbrand im Eifelkreis Bitburg-Prüm hat in der Nacht zum Donnerstag einen Schaden von mehr als 100.000 Euro verursacht. Das Feuer in Speicher in der Nähe von Bitburg konnte am frühen Donnerstagmorgen gelöscht werden, sagte ein Polizeisprecher. Einer der drei anwesenden Bewohner erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung.