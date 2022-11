Luxemburg : Feuer- und Waldbestattungen werden beliebter

13 Friedhöfe gibt es in Luxemburg-Stadt, die insgesamt 27 Hektar Gelände umfassen. Dazu kommt ein Waldfriedhof von 12,5 Hektar in Zessingen. Auf den klassischen Friedhöfen, wo es einst eng wurde, «herrscht kein Platzmangel mehr», wie Lydie Polfer (DP), die Bürgermeisterin der Hauptstadt, versichert. Seit Beginn des Jahrtausends seien Feuerbestattungen zunehmend gefragt.

Neben den traditionellen Friedhöfen, wo die Verstorbenen unter einem Grabstein oder in einer Urne ruhen, bietet die Stadt Luxemburg ihren Einwohnern seit 2014 die Möglichkeit, ihre letzte Ruhe im Wald zu finden. In Zessingen gibt es einen Waldfriedhof, der mehr und mehr Menschen überzeugt. Wurden 2014 nur fünf Personen dort beerdigt, waren es 38 im Jahr 2020. 2021 lag die Zahl bei 24.

Die Zahl der Todesfälle pro Jahr in Luxemburg-Stadt hat sich seit dem Beginn des Jahrtausends nur leicht verändert. 2000 starben 598 Einwohner der Hauptstadt, 2021 zählte die Stadt 573 Verstorbene. In dem genannten Zeitraum bewegte sich die Zahl zwischen 551 im Jahr 2010 sowie 669 im Jahr 2019.

Die Verstorbenen können ihre Asche am Fuß einer Eiche verstreuen lassen. An der wird dann, anstelle eines Grabsteins, eine Tafel mit dem Namen des Verstorbenen angebracht. Außerdem kann man einen Baum speziell für eine Familie reservieren lassen. Ähnlich wie bei einem Familiengrab kann dort die Asche von zehn Personen beigesetzt werden. Auch auf diesem Friedhof gibt es genügend Platz, die zwölf Hektar wurden in vier Parzellen aufgeteilt. «Momentan sind wir auf der zweiten Parzelle. Es bleiben daneben noch zwei», so Polfer