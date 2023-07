Ostsee : Feuerquallen-Invasion an Badestrand – 40 Verletzte

Wer bei den purzelnden Hitzerekorden im Süden Europas bei etwas gemäßigteren Temperaturen Badeferien machen will, findet an der deutschen Ostsee Abkühlung und Sommerfrische. Doch nicht nur: Wie der Norddeutsche Rundfunk in Berufung auf die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft berichtet, sind aktuell in Scharbeutz, dem Timmendorfer Strand und Niendorf (Schleswig-Holstein) Feuerquallen unterwegs. Der auflandige Wind hat die Quallenfelder in Richtung der Bucht gedrückt. Die Folge: Allein am Wochenende soll es rund 40 Verletzte gegeben haben.