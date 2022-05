Panzerknacker : Feuerwehr knackt Schulsafe mit Abitur-Prüfungen

Die Feuerwehr im nordrhein-westfälischen Bocholt hat Prüfungsaufgaben für eine Abiklausur aus einem Schulsafe «befreit». Ein Gymnasium rief am Freitag die Einsatzzentrale der Feuerwehr, weil vermutlich das defekte Zahlenschloss einen Safe «unumgänglich verriegelte» und niemand an die Aufgaben herankam. Einsatzkräfte bearbeiteten den Safe daraufhin mit technischem Gerät, so dass die Lehrer die Prüfungsaufgaben herausholen konnten.