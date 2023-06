Luxemburg: Feuerwehr befreit eingeklemmtes Pferd

Am Donnerstag hat sich ein Pferd in eine missliche Lage verfrachtet und die Hilfe der Feuerwehr Mamer benötigt. Der Rettungsdienst CGDIS berichtet am Freitag auf seiner Facebook-Seite, dass das Tier zuvor während der Autobahnfahrt im Transportanhänger über die Trennwand gesprungen war, wo es stecken blieb.