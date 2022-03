Deutschland : Feuerwehr befreit Ratte aus Kanaldeckel

Die deutschen Einsatzkräfte rückten am Sonntag zu einer tierischen Rettungsaktion in Bensheim aus. Eine Ratte steckte in einem Kanal fest und musste befreit werden.

Ungewöhnlicher Einsatz am Sonntag für die Freiwillige Feuerwehr im hessischen Bensheim: Eine Wanderrate steckte in einem Kanaldeckel fest. Der kleine Nager konnte sich nicht mehr selbst aus seiner misslichen Lage befreien.

«Die Ratte hatte recht viel Winterspeck und hing mit der Hüfte fest – da ging nichts mehr vor und nichts zurück», erklärte Einsatzleiter Michael Sehr.

Die Einsatzkräfte eilten der Ratte zu Hilfe und hielten sie mit einer Fixierstange fest. Anschließend hoben sie den Deckel hoch und befreiten das Tier. Die Ratte hat den Einsatz unverletzt überstanden.