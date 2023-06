Großregion : Feuerwehr befreit Übergewichtigen aus fünftem Stock

THIONVILLE – Die Feuerwehr hat am frühen Freitagnachmittag einen kniffligen Einsatz in einem Gebäude im Zentrum der Grenzstadt durchgeführt. Der Betroffene hatte mehrere Stunden in misslicher Lage ausharren müssen.