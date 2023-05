Perpignan: Feuerwehr bricht Wände auf um Katze aus Kamin zu befreien

Um eine Katze in einem alten Kaminschacht zu retten, hat die Feuerwehr im südfranzösischen Perpignan in einem Mehrfamilienhaus auf vier Stockwerken Löcher in die Wände gestemmt. Nach einem Umzug hatte das Tier mit dem Namen Rose ihr neues Zuhause wohl allzu neugierig erkundet und war plötzlich verschwunden, wie der Sender France bleu am Freitag berichtete. Die Besitzerin suchte mit Aushängen nach ihrer Katze, bis plötzlich ein Nachbar ein Miauen hinter einer Wand hörte.

Die Katze reagierte nachts auf Rufe ihrer Besitzerin, die ihr Trockenfutter und Wasser in die Wandlöcher schob in der Hoffnung, sie am Leben zu erhalten. Mithilfe einer Drahtkamera, die hinter einer Steckdose in die Wand geschoben wurde, wurde Rose dann schließlich entdeckt. Ein Handwerker schnitt ein Quadrat in eine Rigipsplatte, um die Katze zu befreien. «Sie war verängstigt und hatte viel Gewicht verloren, aber sie lebte», sagte die Besitzerin dem Sender.