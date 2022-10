Luxemburg : Feuerwehr muss zweimal wegen brennender Fahrzeuge ausrücken

Während der Fahrt hat am Donnerstagabend auf der Route d'Esch in Fenningen ein Auto Feuer gefangen. Der Fahrer habe angehalten und die Rettungsdienste informiert, schreibt die Police Grand-Ducale in einer Mitteilung am Freitag. «Die Feuerwehr Bettemburg brachte den Brand unter Kontrolle, konnte aber nicht verhindern, dass der Wagen ausbrannte», so die Polizei.