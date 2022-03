Luxemburg : Feuerwehr rückt zu mehreren Bränden aus – ein Verletzter

LUXEMBURG – In der Nacht ging beim CGDIS mehrmals Alarm wegen Bränden ein. Ein Verletzter wurde gemeldet.

Die Feuerwehr musste zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen mehrmals ausrücken. Um 22 Uhr ging Alarm ein, weil in Helmsingen Rauch aus dem Keller eines Wohnhauses aufgestiegen war. 30 Minuten später folgte der nächste Einsatz im Heizungskeller eines Wohnhauses in Weiler-zum-Turm. Gegen 1 Uhr morgens musste die Feuerwehr einen kleinen Brand in einer Küche in Howald löschen.