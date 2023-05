Luxemburg: Feuerwehrkräfte retten Entenküken aus Gullyschacht

Am vergangenen Sonntag kamen in Fingig Feuerwehrleute aus Kerschen und Petingen sechs kleinen Entenküken zu Hilfe, die durch einen Gullydeckel gefallen waren.

Hin und wieder müssen Rettungskräfte auch Tiere retten, die sich – sei es aus Neugier, Unachtsamkeit oder anderen Gründen – in eine missliche Lage gebracht haben. Am vergangenen Sonntag vereinten die Feuerwehren von Kerschen und Petingen in Fingig ihre Kräfte, um sechs kleinen Entenküken zu Hilfe zu eilen, die durch einen Gullydeckel gefallen waren und nun in schlammigem Wasser in der Dunkelheit trieben.