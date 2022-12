USA : Feuerwehrmann hilft bei Geburt – und adoptiert das Baby gleich

An einem schicksalhaften Tag ist Marc während seiner Schicht als Feuerwehrmann zu einem Einsatz gerufen, der sein Leben für immer verändern sollte.

Eine junge, alleinerziehende Mutter klagte damals über extreme Bauchschmerzen. Als Marc am Einsatzort eintraf, musste die Frau sofort in einen Krankenwagen gebracht werden. Nur Minuten später half er der Frau noch im Krankenwagen ihr Kind zur Welt zu bringen. Von der ersten Sekunde an war es Marc, der die kleine Rebecca Grace mit Hilfe einer Sauerstoffflasche beim Atmen unterstützte.