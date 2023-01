Wegen Krieg verboten : Feuerwerk in Kiew gezündet – Mann (47) drohen fünf Jahre Haft

Trotz eines klaren Feuerwerksverbots in der Ukraine hat ein 47-Jähriger in der Hauptstadt Kiew in der Neujahrsnacht Raketen gezündet und sieht jetzt einer langen Haftstrafe entgegen. «Jetzt drohen ihm fünf Jahre Freiheitsentzug», schrieb Bürgermeister Vitali Klitschko am Sonntag auf Telegram.