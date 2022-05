Champions League : «Fiasko» am Stade de France –Chaos und Tränengas vor Finale

Vor dem Champions-League-Finale zwischen Real Madrid und Liverpool herrscht Chaos vor dem Stadion. Die Partie beginnt nach Problemen beim Einlass mehr als eine halbe Stunde später. Die Polizei setzt Tränengas ein. Es gibt deutliche Kritik an den Organisatoren.

Die verstörenden Bilder des Tränengaseinsatzes gegen Fußball-Fans beim Einlass-Chaos am Stade de France wirkten lange nach. Ein «katastrophales Bild von Frankreich» sei vor dem Champions-League-Finale des FC Liverpool gegen Real Madrid am Samstag gezeichnet worden, schrieb die Zeitung «Le Figaro». In einer vorläufigen Bilanz registrierte die Polizei rund um das Endspiel 238 Verletzte und 68 Festnahmen. In den Sozialen Medien tauchten etliche Fotos und Videos auf, die einen mindestens unverhältnismäßigen Einsatz der Ordnungskräfte am Stadion zeigten.