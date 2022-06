Nächste Pleite : «Fiasko» – Weltmeister Frankreich steckt vor WM-Start in der Mega-Krise

Weltmeister Frankreich steht nach vier Nations-League-Spielen immer noch ohne Sieg da. Es droht der Abstieg aus der Liga A – und ein Hammer-Gegner in der EM-Quali.

Die französische Presse hält sich am Dienstagmorgen nicht zurück. Als «allgemeine Panne», «Spiel zum Vergessen» oder gar «Fiasko» wird Frankreichs 0:1-Pleite gegen Kroatien bezeichnet. Es ist das vierte sieglose Spiel in der Nations League in Serie, zum ersten Mal seit 2013 verlieren die Franzosen zwei Pflichtspiele in einem Kalenderjahr. Bereits jetzt ist klar, dass der Titelverteidiger den Gruppensieg und damit das Final-Four-Turnier verpassen wird.