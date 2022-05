Neuer Name für Kult-Game : Fifa heißt bald nicht mehr Fifa – EA Sports beendet Zusammenarbeit

Schon lange gab es Gerüchte, nun bestätigt der Entwickler: Die Fußballreihe Fifa wird künftig anders heißen. EA Sports geht damit einen neuen Weg – und will viele Veränderungen bringen.

via FIFA22

Die Fußballsimulationsreihe Fifa bekommt ab Herbst einen neuen Namen. Wie Entwickler Electronic Arts am Dienstag in einem Blogeintrag mitteilte, heißt das Spiel künftig «EA Sports FC». Die jahrzehntelange Kooperation mit dem Fußballweltverband wird beendet.

Alles, was die bisherigen Spiele ausgemacht habe, sei weiterhin vorhanden, heißt es in dem Blogeintrag. Man arbeite weiter mit offiziellen Lizenzpartnern aus dem Profifußball zusammen – etwa für Ligen, Spieler, Stadien und Fußballvereine. In diesem Herbst soll noch eine Version zusammen mit der Fifa erscheinen. Der Entwickler spricht vom «größten Fifa aller Zeiten».