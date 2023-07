Al-Nassr: Fifa sperrt Ronaldos Saudi-Club

Al-Nassr will nun zahlen

Das Vergehen geht auf das Jahr 2018 zurück, es ging um den Wechsel von Ahmed Musa von Leicester City zu Al-Nassr. Der Nigerianer kostete umgerechnet knapp 16,5 Millionen Euro, machte 60 Spiele und verließ danach den Club wieder. In der Folge verpasste es Al-Nassr, knapp 460.000 Euro plus Zinsen an leistungsbezogenen Zuschlägen an Leicester zu zahlen.