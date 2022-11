Wegen Wort «Love»: Fifa verbietet nun auch das belgische Trikot

Action Images via Reuters

Eden Hazard benötigt ein neues Trikot, Grund dafür ist das Wort «Liebe» am Kragen.

Am Montag wurde nicht nur Fußball gespielt bei der WM in Katar , es gab auch einen großen Streit um die «One Love»-Binde. Grund dafür waren angekündigte Fifa-Strafen, sollten die Verbände hinter der Aktion «One Love» die untersagte Binde trotzdem tragen.

Am Montagabend dann folgt die nächste Verbots-Meldung. Belgiens Verband meldet nämlich, dass die Fifa verlangt habe, das Wort «Liebe» vom Kragen der Trikots zu entfernen. Jedoch nicht aus politischen Gründen, sondern aus kommerziellen.

«Es ist traurig»

So hat der belgische Verband laut der «Sportschau» in Zusammenarbeit mit dem Sportartikel-Hersteller Adidas und dem Musikfestival Tomorrowland eine Kollektion mit dem Namen «Love» veröffentlicht. Der Fußball-Weltverband vermutete aus diesem Grund einen kommerziellen Einsatz in Verbindung mit dem Festival.