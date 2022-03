Weltverband knickt ein : Fifa will Russland von Fußball-WM suspendieren

Wie diverse Medien am Montagnachmittag melden, will der Fußball-Verband die russischen Kicker von den seinen Wettbewerben ausschließen.

Nun also doch: Fifa will offenbar Russland vom Fußball ausschließen.

Der Fußball-Weltverband Fifa will Russland nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wegen der Invasion in die Ukraine von seinen Wettbewerben suspendieren.

Damit dürfte die Nationalmannschaft aus Russland nicht an den WM-Playoffs im März und auch nicht an der Weltmeisterschaft in Katar am Jahresende teilnehmen.