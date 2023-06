«Ziemlich beste Freunde»: Film-Vorbild Pozzo die Borgo ist tot

Der eine ist arm und frisch aus dem Gefängnis entlassen worden, der andere steinreich und querschnittsgelähmt. Aus dieser ungleichen Kombination entwickelte sich in kürzester Zeit eine wahre Freundschaft.

Der querschnittsgelähmte französische Geschäftsmann Philippe Pozzo di Borgo, an dessen Schicksal der Kinostreifen «Ziemlich beste Freunde» anknüpft, ist tot. Der nach einem Gleitschirmunfall 1993 vom Hals an abwärts gelähmte Franzose sei im Alter von 72 Jahren gestorben, berichtete die Zeitung Le Parisien am Freitag unter Verweis auf den Bruder des Mannes.