Bully-Produktion : Film zum «Spiegel»-Skandal startet im September

«Tausend Zeilen» heißt Michael Bully Herbigs Satire zum Fälscherskandal von «Spiegel»-Redakteur Claas Relotius. Elyas M'Barek und Jonas Nay spielen die Hauptrollen.

Michael Bully Herbigs Mediensatire «Tausend Zeilen» über den Fälscherskandal beim «Spiegel» soll am 29. September in die deutschen Kinos kommen. Das teilte die Produktionsfirma Ufa Fiction am Freitag in Potsdam mit. Schon länger ist bekannt, dass Elyas M'Barek und Jonas Nay die Hauptrollen spielen. Inspiriert ist der Kinofilm durch ein Buch von Juan Moreno. Gedreht wurde in München, Berlin, Hamburg und Spanien.