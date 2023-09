Filmfestival in Toronto : Vicky Krieps wird für «herausragendes Werk» geehrt

Die Luxemburger Schauspielerin Vicky Krieps ist beim 48. Toronto International Film Festival (TIFF) mit einem Preis ausgezeichnet worden. Die 39-Jährige erhielt am Sonntagabend (Ortszeit) bei einer Galaveranstaltung in Toronto den Tribute Award «für ihr herausragendes Werk», wie TIFF-CEO Cameron Bailey bei der Preisverleihung sagte. «Ihre Hingabe an ihr Handwerk und ihre Fähigkeit, vielfältige Rollen mit tiefgreifender Authentizität zu verkörpern, machen sie zu einer wahren Größe im Bereich des Kinos», sagte Bailey.

Die Schauspielerin ist beim TIFF in Viggo Mortensens Regiewerk «The Dead Don’t Hurt» zu sehen, der am Freitag Weltpremiere feierte. Mortensen und Krieps spielen in dem Western Einwanderer, die in den 1860er Jahren versuchen, sich in einer korrupten Stadt in Nevada ein neues Leben aufzubauen.