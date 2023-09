Filmfestspiele in Venedig: Für Woody Allen gibt's in Venedig Applaus und Proteste

Sein neuer Film «Coup de Chance» erntete an den Filmfestspielen in Venedig Applaus.

Im Kinosaal gab es Applaus, vor dem Gebäude aber auch Protest: US-Regisseur Woody Allen hat in Venedig seinen 50. Film präsentiert. Die Komödie «Coup de Chance» feierte am Montagabend Premiere bei den Filmfestspielen. Wie das Branchenmagazin Hollywood Reporter berichtete, versammelte sich eine Gruppe von etwa 20 Demonstrantinnen am Rand des roten Teppichs, während Allen darauf lief. Die Gruppe habe gerufen: «Kein Rampenlicht für vergewaltigende Regisseure!»

Neurotisch, ironisch und auf Französisch

Im Kinosaal bekam «Coup de Chance» indes viel Applaus. In der Komödie hat sich Allen einmal mehr eine dialoglastige Beziehungsgeschichte vorgenommen. Vieles, was man aus den Werken des 87-Jährigen kennt, kommt noch einmal vor: neurotische Charaktere aus dem Künstlermilieu, ironischer Humor und Jazz-Musik.

Im Film wird Französisch gesprochen. Allen sagte in Venedig, seine Entscheidung, in Frankreich und auf Französisch zu drehen, sei aus seiner lebenslangen Liebe zum europäischen Kino entstanden: «Als ich jünger war, waren die Filme, die uns am meisten beeindruckten, als wir alle anfingen, Filmemacher zu werden, das europäische Kino, all die französischen Filme, italienischen Filme, schwedischen Filme. Wir wollten alle Filme wie die Europäer machen.»