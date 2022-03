Bilanz 2010 : Filmfund gewährt Hilfen in Millionenhöhe

LUXEMBURG – Der Filmfund hat im vergangenen Jahr die hiesige Kinoproduktion mit 4,7 Millionen Euro unterstützt. Zudem erhielten die Produzenten 9,5 Millionen Euro vom Staat zurück.

Der Filmfund Luxemburg, die Fördereinrichtung für audiovisuelle Produktionen im Großherzogtum, hat im vergangenen Jahr hiesige Produktionen mit Hilfen in Höhe von 4,7 Millionen Euro unterstützt. Der Filmfund wurde vom Staat, wie im Vorjahr auch, für seine Arbeit mit 6,5 Millionen Euro ausgestattet.

Der größte Teil der Unterstützung des Filmfunds (4,5 Millionen Euro) ging direkt in die Produktion, mit rund 200 000 Euro wurden Drehbücher und Entwicklung gefördert. Von den 4,5 Millionen Euro entfielen zwei Drittel auf Fiktionsfilme, der Rest auf Dokumentationen, Kurz- und Animationsfilme.

Außerdem flossen 9,5 Millionen Euro an die Produzenten über die sogenannten audiovisuellen Investitionszertifikate zurück, das heißt durch das steuerliche Absetzen der Produktionskosten. Von dieser steuerlichen Hilfe profitierten 17 Projekte, unter anderem «La petite chambre» (Iris Productions) und «InThierryView» von Andy Bausch (Paul Thiltges Productions). Diese Summe deckt 30 Prozent der Investitionen ab, die in Luxemburg in audiovisuelle Produktionen fließen.