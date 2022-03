Vor den Oscars : Filmpiraten haben Hochsaison

Bevor Hollywood am 24. Februar seine begehrten Preise vergibt, geht es im Internet hoch her. Praktisch alle Oscar-Favoriten sind im Umlauf.

Noch ist «Django Unchained» nicht in den Kinos angelaufen. Doch der neuste Streich von Regie-Wunderkind Quentin Tarantino ist bereits im Internet verfügbar – und zwar in guter Qualität. Kein heimlich abgefilmter und verwackelter Streifen mit lachendem Publikum und Popcorn-Knistern im Hintergrund, sondern einwandfreies Video- und Tonmaterial. Das hat mit der am 24. Februar stattfindenden Oscar-Verleihung zu tun. Bevor Hollywood mit einer gewaltigen Fernseh-Show seine Besten kürt, müssen die Juroren und Filmkritiker ran.

Hunderte, wenn nicht tausende Personen haben in den vergangenen Wochen von der Filmindustrie sogenannte Screener erhalten. Das sind die auf DVD gebrannten Oscar-nominierten Streifen, die es zu sichten gilt. Die in aller Regel noch nicht im Handel erhältlichen Filme werden nur unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen an Dritte abgegeben. Die Empfänger müssen sich zu absoluter Geheimhaltung verpflichten, bei Verstoß drohen empfindliche Strafen.

Wettstreit der Release-Groups

Das bei den Filmfans begehrte Material soll nicht frühzeitig in falsche Hände gelangen. Denn sogenannte Release-Groups liefern sich einen weltumspannenden Wettstreit. Die Filmpiraten machen sich einen (illegalen) Sport daraus, die Streifen möglichst früh in Umlauf zu bringen. Dabei greifen sie gerne auf Screener zurück, die im Vorfeld von großen Filmpreis-Verleihungen kursieren.

Zwar werden die Filme von den Produktionsfirmen verschlüsselt und mit digitalen Wasserzeichen versehen, um der illegalen Verbreitung vorzubeugen. Zudem setzen die Hollywood-Studios auch auf andere Kanäle als den Postweg, um die Filme an die Juroren auszuliefern. So hatte 20th Century Fox schon im Januar 2011 den Vertrieb über die iTunes-Plattform getestet.

Alle Oscar-Favoriten

Offenbar führen aber alle Sicherheitsmaßnahmen nicht zum gewünschten Erfolg. Dies beweist die Liste der im Internet verfügbaren Filme. Im Szene-Jargon werden die Screener mit der Abkürzung «DVDSCR» versehen. Dies signalisiert den Interessenten, dass es sich um hochwertiges Material handelt.

Ein kurzer Besuch der einschlägigen Webseiten mit den neusten Releases zeigt, dass praktisch alle Oscar-Nominationen zu finden sind. Ob «Argo», «Zero Dark Thirty», «Life of Pi», «Lincoln», «Beasts of the Southern Wild» oder eben Tarantinos Wildwest-Sklaven-Epos: Alle Filme kursieren im Netz, können via Torrent oder Usenet heruntergeladen werden oder via Streaming-Plattformen angeschaut werden.

(Kaum im Kino, schon im Web: «Django unchained»)