Algorithmen : Filtert Tiktok Videos nach Hautfarbe?

Ein amerikanischer Wissenschaftler wirft Tiktok vor, eine Filter-Blase zu kreieren. Dabei soll auch die Hautfarbe der Creators eine Rolle spielen.

Der Algorithmus der Kurzvideo-Plattform Tiktok versucht, so gut wie möglich vorauszusagen, welche Videos dem individuellen Nutzer am besten gefallen könnten. Dabei geht er manchmal zu weit, wie Marc Faddoul, ein Wissenschaftler der UC Berkeley School of Information, findet.