Deutsche toben: Final-Schiris dürfen wohl nichts zur «Skandal-Szene» sagen

Deutschlands Marina Hegering (2.v.r.) in Aktion bei einer Riesenchance gegen Englands Kapitänin Leah Williamson (3.v.r.) und Englands Millie Bright (r) . Bei dieser Szene überprüfte der Video-Schiedsrichter einen möglichen Handelfmeter.

In der 25. Minute kam es im EM-Final zwischen England und Deutschland (1:2 nach Verlängerung) zu einer Szene, die in ganz Deutschland für einen riesigen Aufschrei sorgte. So kullerte beim Stand von 0:0 der Ball nach einem Eckball durch den englischen Fünfmeterraum, danach kam es zu einem Durcheinander und schließlich zu einer Situation, bei der Captain Leah Williamson das Gegentor eindeutig mit der Hand verhinderte.