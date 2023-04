Schottland: «Finanzielle Ungereimtheiten» – Mann von Nicola Sturgeon festgenommen

Am Morgen des 5. April 2023 wurde Murrell in seinem Haus festgenommen.

Der Ehemann der zurückgetretenen schottischen Regierungschefin Nicola Sturgeon ist im Rahmen von Ermittlungen zu finanziellen Ungereimtheiten in ihrer Partei, der Scottish National Party (SNP), festgenommen worden. Peter Murrell sei am Mittwochmorgen in Polizeigewahrsam genommen worden, meldeten britische Medien. Die schottische Polizei erklärte nur, sie habe einen 58-Jährigen festgenommen und durchsuche im Rahmen ihrer Ermittlungen zu den SNP-Finanzen eine Reihe von Wohnungen. Die Nachrichtenagentur PA, die BBC und andere Medien identifizierten den Festgenommenen aber als Sturgeons Ehemann. Die SNP versicherte, sie arbeite mit den Ermittlern zusammen und werde dies weiter tun.