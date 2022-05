Aktueller Bericht : Finanzinstitute unterschätzen existierende Wasserknappheit

Viel zu lange sei angenommen worden, Wasser werde immer im Überfluss vorhanden sein. Doch durch die weltweite Knappheit und Verschmutzung des Wassers, sind einer aktuellen Auswertung zufolge bereits Vermögenswerte in Höhe von 13,5 Milliarden US-Dollar verloren gegangen.

In den Großprojekten versickern umgerechnet Milliarden von Euro. (Symbolbild)

Mehr als zwei Milliarden US-Dollar aus Investitionen in besonders wasserintensiven Branchen wie Öl, Gas, Kohle oder Bergbau seien neben den milliardenschweren Verlusten außerdem gefährdet, buchstäblich zu «stranden», wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Auswertung des Carbon Disclosure Projects (CDP) mit Sitz in London hervorgeht. Die Organisation sammelt systematisch Daten und Angaben von Unternehmen, Banken und anderen Institutionen, um deren Klimaziele und wirtschaftliche Aktivitäten auszuwerten.