Studie : Finanzkrise traf Luxemburg nicht mit voller Wucht

LUXEMBURG – Mehr Arbeitslose, weniger Kinder: Die Krise hat das Großherzogtum zwar weniger hart gebeutelt als andere Länder, aber auch hier leben viele Angestellte prekär.

Die Jugend Europas wurde hart von der Krise getroffen. Nur Luxemburger und Deutsche kamen gut weg. AFP

Die Finanzkise hat die Länder Portugal, Griechenland, Spanien, Italien und Irland am härtesten getroffen. Deutschland, Luxemburg und Österreich waren nicht oder nur wenig betroffen. Frankreich, Großbritannien und die Nordländer befinden sich in einer Zwischenlage, schlussfolgert das Nationale Institut für Statistik und Wirtschaftsstudien in der aktuellen Ausgabe seines «Portrait social de la France».

Die 15 untersuchten EU-Länder haben seit Beginn der Krise im Jahr 2008 fast alle mit steigender Arbeitslosigkeit (3,9 Prozent zwischen 2008 und 2013) zu kämpfen. In Luxemburg ist die Arbeitslosigkeit von 4 Prozent auf 7,1 Prozent (Dezember 2013) gestiegen. Zwischen Januar 2008 und Dezember 2013 hat sich hier die Zahl der Arbeitssuchenden verdoppelt. In Griechenland (plus 19 Prozentpunkte) und Spanien (plus 13 Prozentpunkte) hat sich die Arbeitslosigkeit am meisten erhöht.

Junge Leute besser dran

Junge Europäer wurden hart von der Krise getroffen... bis auf junge Deutsche und Luxemburger. Wenn die Arbeitslosenquote der 15- bis 24-Jährigen in der EU um 7,3 Punkte auf 23,2 Prozent (36,4 Punkte in Griechenland und 16,6 Punkte in Portugal) gestiegen ist, ist sie im Großherzogtum sogar gesunken: Im Januar 2008 stellten Arbeitssuchende unter 25 Jahren 16,6 Prozent der Gesamtzahl der Arbeitslosen. Im Dezember 2013 waren es 12,8 Prozent und im Dezember 2014 sogar 12 Prozent.

Allerdings ist die Rate an «wirtschaftlich prekären» Angestellten im Großherzogtum mit fast 20 Prozent hoch – das Einkommen, das sie aus ihrer Tätigkeit erhalten, liegt nicht über der Armutsgrenze. Die Situation hat sich jedoch zwischen 2008 und 2012 verbessert: Neben dem Großherzogtum liegen nur noch drei Länder über dem EU-Durchschnitt von 18 Prozent: Großbritannien (23 Prozent), Deutschland und Österreich (mehr als 20 Prozent).

Weniger Kinder

In Bezug auf die Pro-Kopf-Gesundheitsausgaben, die sich seit 2008 verlangsamt haben und sogar zurückgegangen sind (minus 26 Prozent in Griechenland), haben nur Frankreich und Deutschland nicht gespart. In Luxemburg fielen die Ausgaben zwischen 2008 und 2013 um 4 Prozent, das sind 7309 Euro statt 7617 Euro (pro Jahr pro Kopf). Diese Zahlen hat die Weltgesundheitsorganisation vorgelegt.

Schließlich sank auch die Zahl der Kinder pro Frau in Griechenland, Spanien und Portugal um 0,18 Punkte. Bei den meisten Kindern pro Frau liegt Frankreich mit rund 2 Kindern in Europa vorne (Jahr 2013). In Luxemburg ist die Zahl von 1,61 (im Jahr 2008) auf 1,55 (2013) gesunken, das ist ein Minus von 0,06 Punkten.