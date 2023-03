Geldhäuser unter Druck: Finanzministerin Yuriko Backes sorgt sich nicht um Luxemburger Banken

Die Finanzministerin Yuriko Backes (DP) hat am heutigen Montag mit L'essentiel über die weltweiten Turbulenzen im Finanzsektor, die durch die Pleiten US-amerikanischer Banken und den jüngsten Turbulenzen in der Schweiz ausgelöst wurden, gesprochen. Dabei gab sie in Bezug auf ein mögliches Überschwappen auf Luxemburgs Geldhäuser Entwarnung: «Der Bankensektor hierzulande ist solide und verfügt über ein hohes Maß an Kapital und liquiden Aktiva», bekräftigt die DP-Ministerin.