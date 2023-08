Luxemburg: Findel passt sich an sein Wachstum an

Mit etwa 4,4 Millionen Passagieren nähert sich die Auslastung des Flughafens Findel wieder dem Niveau von vor der Pandemie. Eine mittlerweile wieder wachsende Zahl an Passagieren, an die sich Luxairport anpasst. «Wir haben im Frühjahr unsere sechste Sicherheitslinie eröffnet. Das hat sich als sehr effizient erwiesen, mit einer Wartezeit im Juli von weniger als 15 Minuten für mehr als 98 Prozent der Passagiere und weniger als fünf Minuten für 77 Prozent, trotz eines sehr hohen Verkehrsaufkommens. Außerdem wurde die Passkontrolle vor dem Zugang zur Sicherheitskontrolle abgeschafft, was den Prozess weiter beschleunigt», erklärt das Unternehmen.