Sängerin erkrankt: «Finden keine Medikamente, die wirken» – so geht es Céline Dion

Die Sängerin musste aus gesundheitlichen Gründen all ihre Konzerte absagen.

Der Gesundheitszustand von Sängerin Céline Dion (55) soll sich kaum verbessern. Wie ihre Schwester Claudette Dion (74) jetzt in einem Interview erzählte, gestalten sich die Behandlung der Krankheit und die Fortschritte in Richtung Genesung schwierig.

Im Dezember 2022 veröffentlichte die «My Heart Will Go On»-Sängerin, dass bei ihr die seltene neurologische Krankheit «Stiff Person Syndrom» diagnostiziert wurde. Diese führt in Stresssituationen zu Muskelverkrampfungen und macht Auftritte unmöglich.